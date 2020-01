P​obierz program

zabezpiecz pobieranie

Asystent może proponować instalację ofert reklamowych, na które nie musisz wyrażać zgody w celu pobrania programu. Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok). W przypadku omyłkowej instalacji niechcianego oprogramowania polecamy skorzystanie z naszego poradnika

FontCreator to rozbudowane, ale za to bardzo intuicyjne i łatwe w obsłudze narzędzie do tworzenia i edytowania czcionek OpenType i TrueType.

Program oferuje bardzo przejrzystą formę w zakresie przeglądania zainstalowanych czcionek poprzez umieszczenie zestawienia tychże w jednym oknie (zawiera ono nazwę czcionki, rodzaj, nazwę pliku i rozmiar). Dodatkowo poniżej znajdziemy ścieżkę zapisu każdej czcionki, dzięki czemu możemy ją szybko odnaleźć bez konieczności ręcznego wyszukiwania na dysku twardym.

FontCreator pozwala na zaprojektowanie wysokiej jakości czcionek zarówno OpenType, jak i TrueType. Dodatkowo aplikacja umożliwia również stworzenie czcionek przeznaczonych do umieszczania na stronach internetowych (Web Open Font Format). Warto dodać, że czcionki będą kompatybilne ze wszystkimi nowoczesnymi przeglądarkami.

Autorzy FontCreator szanują czas użytkownika, dlatego też może on podczas pracy przetestować swoją czcionkę w dowolnej aplikacji, a nawet wygenerować lokalną stronę internetową, by sprawdzić, czy czcionka pasuje do układu witryny sieciowej. W przypadku ewentualnych niezgodności, można wprowadzić odpowiednie poprawki już w fazie projektowania czcionki.