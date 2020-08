Pobierz program

Przeglądarkowa odsłona popularnej gry strategicznej często kojarzonej z Plemionami, a nieco dalej z Cywilizacją. Gracz zaczyna rozbudowywać wioskę z epoki kamienia i zarządzając funduszami, zasobami i produkcją przechodzi przez kolejne epoki, aż po czasy obecne, a nawet dalej.

Forge of Empires wymaga planowania zabudowy terenu, zarządzania pieniędzmi, zaopatrzeniem i produkcją dóbr, a także utrzymywania obywateli w stanie zadowolenia, w którym pracują wydajniej. Nie ma tu jednej tylko strategii na wygraną. Ponadto wojska gracza mają za zadanie zdobywać sąsiednie prowincje, można jednak skorzystać z negocjacji i załatwić wszystko pokojowo.

Podczas gry z czasem przydzielane są punkty rozwoju, które służą do odkrywania kolejnych technologii, rozłożonych w długim drzewie. Z innymi graczami można handlować, wspierać ich działania oraz siadać w ich tawernie, co generuje przychód w postaci srebrników. Za nie można kupować różne czasowe ulepszenia dla swojego miasta.

Ciekawostką, która wyróżnia Forge of Empires od innych gier tego typu jest mechanizm pereł architektury - historycznych lub mitycznych budynków, których plany trzeba zdobyć w grze. Mają one zawsze bardzo korzystny wpływ na jakość życia w mieście.

Co ważne, na to samo konto w Forge of Empires można się logować z różnych urządzeń, w tym również urządzeń mobilnych z Androidem lub iOS-em. Dlatego też korzystając z odpowiednich wersji na urządzenia przenośne rozgrywka kontynuowana może być np. poza domem podczas wakacyjnego wypadu gdy nie mamy dostępu do komputera.