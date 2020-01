P​obierz program

FormatFactory to świetne, darmowe narzędzie przeznaczone do konwertowania niemal wszystkich dostępnych formatów audio i wideo.

Podobnie jak większość darmowych aplikacji tego typu, również FormatFactory korzysta z wielu doskonałych, darmowych kodeków audio/video i programów, których zadanie polega na transkodowaniu pomiędzy wieloma popularnymi formatami plików audio/video z możliwością wyboru dodatkowych opcji. Program pozwala m. in. na konwersję materiałów wideo do takich formatów jak MP4, 3GP, MPG, AVI, WMV, FLV, SWF i formatów audio do plików MP3, WMA, MMF, AMR, OGG, M4A, WAV.

FormatFactory został wyposażony dodatkowo w moduł konwersji plików graficznych do formatów JPG, BMP, PNG, TIF, ICO itp., funkcję naprawiania uszkodzonych materiałów audio i wideo czy w końcu opcję konwersji video do rozdzielczości obsługiwanych przez urządzenia przenośne w tym iPhone, iPod, PSP, BlackBerry.

