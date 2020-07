05.02.2015 10:32 • Recenzja do wersji 5.2.2.624

FortiClent jak nas informuje producent firma FORTINET to jeden z elementów kompleksowego systemu zabezpieczającego. Zainstalowałem na laptopach, kilka miesięcy wstecz, tą właśnie końcówkę i włączyłem FortiClent-a jako ochronę. W ustawieniach dotyczących analizy otwieranych stron www pozostawiłem bez zmian pozycje zablokowane. Dla pozycji oznaczonych jako całkowicie dostępne zmieniłem na monitorowane.

FortiClient został zainstalowany na czystych laptopach.

Od chwili zainstalowania i uruchomienia nie przepuścił żadnego śmiecia. Poziom ochrony już na poziomie otwieranych stron www 10/10.

Skanowania av na żądanie obejmują cztery tryby. Pełny skan w moim przypadku ( Lenovo G580, HDD 1TB, 4G-RAM ) ok 2,0 godz. Skuteczność skanowania 10/10.

Aktualizacja baz, FortiNet ( FortiClient ) bazuje na własnym silniku. Aktualizacje odbywają się co kilka godzin. Na liście znajdują się też pozycje dawno pominięte przez innych i za to też 10/10. FortiClent jest zgłaszany do aktualizacj automatyczne. Odpowiedni monit pojawia się w pasku trey.

FortiClient jest aktualnie dostępny w wersji angielskiej za to 8/10. Liczę na to, że firma FORTINET-Polska dołoży starań i w niedługim czasie będzie dostępny z polskim menu wraz z pozostałymi pozycjami z listy FORTINET.

Konfiguracja połączeń typu VPN, aktualnie 0/10. Wgląda na to, że jest dostępna dla tych co mają pełną ochronę typu FortiGate.

Współpraca z zaporą 10/10. W moim przypadku jest zainstalowana zapora Comodo.



PS. Korzystam z CyberGhost VPN. Musiałem w trybie ochrony Web Security dla pozycji Potentially Liable -> Proxy Avoidance, zmienić na monitorowane.