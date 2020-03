FotoSketcher 3.50

06.05.2011 22:15 • Recenzja do wersji 2.10

Program jest bardzo prosty, na poznanie go całego wystarczy parę minut, nie więcej niż 2; jest bardzo prosty i nie sprawia problemów "niekumatym". Umożliwia dostosowywanie efektów stosowanych do obrazu, jednak ich stosowanie trwa niezwykle długo, w porównaniu do np. programu PowerPoint 2010, który również może stosować podobne efekty (tzw. Efekty artystyczne). Kolejną wadą jest czas uruchamiania. Jest totalnie nieproporcjonalny do ilości funkcji zawartych w programie.

Ogólnie jego wady nie mogą w żadnym razie zniechęcić użytkownika ani utrudniać pracy, dlatego mogę go z czystym sumieniem polecić każdemu początkującemu.