Pobierz​ program

zabezpiecz pobieranie

Asystent może proponować instalację ofert reklamowych, na które nie musisz wyrażać zgody w celu pobrania programu. Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok). W przypadku omyłkowej instalacji niechcianego oprogramowania polecamy skorzystanie z naszego poradnika

Fotor to darmowe, niezwykle ciekawe narzędzie przeznaczone do szybkiej obróbki zdjęć. Aplikacja oferuje wszystkie niezbędne narzędzia i filtry pozwalające uzyskać niesamowite efekty już za pomocą kilku kliknięć myszki.

Aplikacja powstała pierwotnie jako narzędzie do szybkiej obróbki zdjęć na urządzeniach mobilnych. Producent postanowił przenieść program również na platformę desktop. Fotor w wersji okienkowej, podobnie jak edycje na systemy Android i iOS, posiada bogatą bazę gotowych efektów. By nadać fotografii niepowtarzalny klimat, wystarczy wybrać pożądany wygląd z listy, a następnie za pomocą suwaka ustawić poziom jego intensywności.

Fotor wyposażony został również trochę bardziej zaawansowane funkcje manipulacji wyglądem zdjęcia. Użytkownik może błyskawicznie zmienić takie elementy fotografii jak ekspozycja, jasność, kontrast, nasycenie barw, ostrość, balans bieli, temperatura, odcień lub dodać efekt winiety. Przesuwając suwaki w odpowiednie strony, zwiększamy lub zmniejszamy wygląd danego efektu. Dodatkowo aplikacja pozwala na wyprostowanie zdjęcia oraz przycięcie grafiki do dowolnych proporcji.

Narzędzie oferuje ponadto możliwość dodawania ramek do grafik. Fotor oferuje swoim użytkownikom kilkadziesiąt wysokiej jakości ramek, które mogą dodatkowo uatrakcyjnić wygląd przygotowywanych do publikacji fotek. Za pomocą aplikacji możemy również błyskawicznie uzyskać tzw. efekt tilt-shift. Przerobione zdjęcia możemy eksportować do jednego z popularnych formatów graficznych (JPEG, PNG, GMP i TIF) lub wysłać bezpośrednio na serwery Facebooka, Twittera lub Flickera.