Fotosizer to darmowe narzędzie do masowej zmiany rozdzielczości plików graficznych przechowywanych na dysku twardym komputera. Aplikacja oferuje wygodny i szybki mechanizm zmiany rozmiarów poszczególnych zdjęć, które zamierzamy udostępnić w Internecie lub wykorzystać do innych prywatnych celów.

Łatwa zmiana rozmiaru grafiki w jednym z trybów

Obsługa programu jest banalnie prosta. Wystarczy wybrać dowolny katalog ze zdjęciami, które po chwili zostaną automatycznie dodane do aplikacji. Następnie konfigurujemy odpowiednie ustawienia zmiany rozmiaru, czyli wpisujemy szerokość/wysokość zdjęcia i wybieramy katalog docelowy, w którym zostaną zapisane. Fotosizer umożliwia dopasowanie rozmiaru grafiki do tego zdefiniowanego przez użytkownika, rozciągnięcie obrazu, wydłużenie względem dłuższego boku, tzw. Drill head oraz przycięcie. Po wciśnięciu przycisku rozpoczynającego proces kompresji plików graficznych, program automatycznie dokona zmiany rozdzielczości i to bez utraty ich jakości.

Predefiniowane efekty i konwersja formatu

Po wczytaniu plików graficznych do aplikacji, otrzymujemy szczegółowy opis ich parametrów, z których możemy odczytać ich aktualny rozmiar i rozdzielczość oraz format pliku. Oprócz tego Fotosizer posiada zaawansowane opcje konfiguracyjne, umożliwiające między innymi wybranie formatu wyjściowego (JPG, PNG, BMP, GIF, TIF) lub zastosowanie różnych efektów (negatyw, czarno-biały obraz, sepia, lomo, pixelate, winieta, monochromia, polaroid oraz stare zdjęcie). Nie zabrakło w nim również funkcji do zmiany rotacji i jakości pliku graficznego.

Inne przydatne fukcje

Poza wspomnianymi funkcjami Fotosizer dysponuje również opcją obracania obrazu (90 stopni prawo/lewo, 180 stopni, odbij poziomo i pionowo), zmiany procentowej jakości oraz dpi grafiki, kopiowania informacji EXIF czy zachowywania daty utworzenia pliku lub daty modyfikacji. Aplikacja umożliwia nadpisywanie oryginalnych grafik oraz tworzenie kopii plików.

Kluczowe cechy programu: