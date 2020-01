P​obierz program

zabezpiecz pobieranie

Asystent może proponować instalację ofert reklamowych, na które nie musisz wyrażać zgody w celu pobrania programu. Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok). W przypadku omyłkowej instalacji niechcianego oprogramowania polecamy skorzystanie z naszego poradnika

Foxit Reader to czytnik dokumentów w formacie PDF, stanowiący bardzo ciekawą alternatywę dla Adobe Readera.

Główne zalety Foxit Readera to bardzo szybkie uruchamianie oraz odczytywanie dokumentów. Program wyposażony został we wszystkie niezbędne funkcje, m. in.: wydruk dokumentów, wyszukiwanie, możliwość kopiowania tekstu (tu radzi sobie jednak trochę gorzej niż produkt Adobe) czy też możliwość kopiowania do schowka dowolnego fragmentu dokumentu w postaci grafiki.

Foxit Reader umożliwia odczyt wielu dokumentów jednocześnie dzięki wbudowanemu mechanizmowi kart. Czytnik integruje się z najpopularniejszymi przeglądarkami internetowymi (m.in. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera oraz Safari) i pozwala na przeglądanie plików PDF w kilku trybach widoku. Nie zabrakło również narzędzi, dających użytkownikowi możliwość dodawania komentarzy, zakreślania tekstu, zabezpieczania sygnaturami czy udostępniania dokumentów znajomym pocztą elektroniczną czy za pośrednictwem serwisu społecznościowego Twitter.