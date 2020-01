23.04.2015 22:27 • Recenzja do wersji 7.2.6

Programy pocztowe niewątpliwie należą do tych aplikacji, z których posiadacze wielu kont mailowych korzystają codziennie. Od tak często użytkowanych programów oczekuje się przede wszystkim stabilności działania, przejrzystego interfejsu i prostej obsługi. Foxmail posiada wszystkie te cechy, co stawia go bardzo wysoko w hierarchii klientów poczty e-mail.

Na szczególne uznanie zasługuje tu interfejs, który cieszy oko przede wszystkim dzięki swej prostocie i przejrzystości; czytelność i stonowane kolory na pewno przypadną do gustu każdemu użytkownikowi.

Tuż po pierwszym uruchomieniu Foxmaila użytkownika wita kreator dodawania konta, który można "przejść" ograniczając się jedynie do podania adresu e-mail i hasła; reszta tego procesu odbywa się automatycznie, choć oczywiście można wybrać opcję konfiguracji ręcznej.

Do testu Foxmaila użyłem swojego konta w usłudze Outlook.com, które bez żadnych problemów skonfigurowane zostało automatycznie. Po zaznaczeniu opcji synchronizacji kontaktów, książka adresowa z webowej wersji Outlooka szybko i sprawnie została zaimportowana do Foxmaila. Program ten posiada również wbudowany kalendarz, który także bezproblemowo zsynchronizował się z usługą Outlook.com.

Wiadomości e-mail można pobierać ręcznie (na życzenie) lub automatycznie (co określony w ustawieniach czas). W przypadku tzw. niechcianych wiadomości z pomocą przychodzi filtr antyspamowy, wykorzystujący w swoim działaniu filtry Bayes'a. Ponadto istnieje możliwość dodania wybranych adresów mailowych do białych lub czarnych list.

Obsługę Foxmaila można sobie uprościć poprzez stosowanie w pełni konfigurowalnych skrótów klawiaturowych. Za ich pomocą można obsłużyć praktycznie każdą funkcję w programie. Poręczniejszą opcją wydają się być jednak gesty myszy; tutaj jednak możliwości są mocno ograniczone, a samych gestów nie można edytować.

Użytkownicy dbający o prywatność swojej poczty mogą zabezpieczyć poszczególne konta hasłem. Samo otwarcie programu nie pozwala wówczas na wgląd do pobranych wiadomości; konieczne jest wprowadzenie wcześniej ustawionego hasła. Tę opcje moim zdaniem producent powinien nieco dopracować, tak aby dostęp do konta blokowany był po każdej minimalizacji programu, a nie tylko po jego zamknięciu.

Reasumując - Foxmail jest klientem poczty e-mail posiadającym wszystkie funkcje, które posiadać powinien idealny program tego typu. Jeżeli do jego instalacji nie przekonuje kogoś funkcjonalność (ogólnie podobna do funkcjonalności wielu innych klientów e-mail), być może szalę przeważy tutaj wygląd Foxmaila, który nie razi zbędnymi wodotryskami, a który prostym i jednocześnie bardzo estetycznym designem moim zdaniem bije na głowę nawet osławionego Thunderbirda.