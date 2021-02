Udostępnij:

Branża laptopów od wielu lat cierpi na poważny problem. Większość sprzętu składana jest tak, że niektóre podzespoły są przylutowane do płyty głównej i w przypadku awarii nie da się nic zrobić. W innych przypadkach w możemy liczyć tylko na jeden slot NVMe M.2 na dysk SSD. Pozostaje zakup dysku zewnętrznego, który nie będzie działać równie szybko.

I tutaj pojawia się startup o nazwie Framework, który proponuje lek na całe zło. Firma chce powrócić do korzeni i sprzedawać w pełni konfigurowalne i łatwe do naprawy laptopy. Jej pierwszy 13,5-calowy model delikatnie odbiega smukłością od branżowych standardów, ale dzięki konstrukcji modułowej pozwala z łatwością naprawiać lub modernizować laptopa.

Specyfikacja techniczna Frameworka:

13,5-calowy ekran w formacie 3:2 i rozdzielczości 2256x1504

Aluminiowa obudowa o masie 1,3 kg

Grubość 15,9 mm

Konfigurowalny procesor Intel Tiger Lake (11. generacji)

Konfigurowalne Wi-Fi (aż do Wi-Fi 6E)

Konfigurowalna pamięć RAM do 64GB DDR4

Dysk SSD NVMe 4 TB lub więcej (!)

Kamerka 1080p/60 FPS

Akumulator 55 Wh

I co najlepsze, we Frameworku nie chodzi tylko o wymianę kości RAM, dysku czy GPU. Laptop posiada po bokach gniazda, w których możemy umieścić dowolne złącza. Możemy podłączyć porty USB-C, USB-A, HDMI, DisplayPort, microSD, kart rozszerzeń a nawet słuchawkowe 3.5 mm. Co więcej, możemy je umieszczać w dowolnym miejscu po prawej lub lewej stronie laptopa.

Jakby tego było mało, laptop umożliwia wymianę zarówno GPU czy CPU jak i płyty głównej, co oznacza, że w przyszłości będziemy moglizamontować płytę kolejnej generacji. To będzie laptop na lata, byle tylko matryca i akumulator wytrzymały do tego czasu? No nie do końca. We Frameworku z łatwością wymienimy także wyświetlacz, baterię a nawet klawiaturę. Żeby ułatwić zadanie laikom, na każdej z części znajdziemy kod QR, pomagający w znalezieniu części zamiennych.

fot. Framework

Laptopa będziemy mogli zamówić złożonego z systemem Windows 10 Home/Pro lub zamówić zestaw samych podzespołów, aby podłączyć wszystko własnoręcznie. Premiera Frameworka planowana jest na lato 2020 roku, a więcej szczegółów i co najważniejsze – cenę, poznamy wkrótce.