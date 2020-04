Frankenfish, DNA, UVC i inne eksperymenty w akwarium - Lampa UV

To nie teściowa. To neonka ;> No ale... chciałbym przy okazji napisać słów kilka o lampach UV (sfrustrowani internetoonaniści - jeśli nie zdążyliście się zorientować, że jednak mam trochę więcej pojęcia o akwarystyce niż wam się wydawało początkowo - idźcie koniecznie głosować!).

Tak troszkę technicznie na początek bo to ważne. Nawet bardzo ważne i obala już na starcie wiele durnych mitów.

Po pierwsze - światło UV-C (a są jeszcze A i B - ale to nas nie interesuje) nie specjalnie chce przełazić przez poliwęglany, pleni i inne cudaki. Przechodzi natomiast przez szkło! Ale też w 60-80%. No chyba, że to szkło kwarcowe! Wtedy to niemalże 100%. Im większa odległość "szkiełka" osłonki od żarnika - tym mniejsza skuteczność. Tak że... im mniejszej średnicy ten klosz i większej mocy lampa - tym wydajniejsza.

Piszę o tym, żeby ukrócić niepotrzebne dyskusje na temat tego jaka moc do jakiego akwarium i jak długo świecić (o tym dalej). Ale co ale jak ale tak? Ano srak!

Druga ważna kwestia, którą wielu producentów ma tak głęboko w anusie, że aż strach człowieka ogarnia. A mianowicie - przeciętny człowiek nie znający się na zagadnieniach technicznych NIE POWINIEN wtykać łap tam gdzie nie powinien. Np. ściągać obudowy gniazdka przy pomocy dwóch gwoździ włożonych w dziurki... hmmm a może i powinien... problem przeludnienia byłby rozwiązany. A wracając do lamp UV-C (popularnie zwanych sterylizatorami), to warto wiedzieć, ze patrzenie na to fajne fioletowe światełko jest be... bardzo be, wręcz cholernie be. NIEBEZPIECZNE W UJ!!!

Zastanawiał się ktoś z was jak działa ta lampa? A raczej światełko, konkretne widmo... co robi to UV-C? No na pewno nie chodzi o rtęć zawartą w wielu żarnikach. Te promienie to mniej więcej dla organizmów żywych coś takiego jak gwiazda śmierci "darksajda" do niszczenia planet. Z tym, że UV-C po prostu uszkadza (niszczy) DNA. No więc... idąc tym tropem - powoduje raka, mutacje, frankenfishe i inne. A tak zupełnie poważnie - dla małych organizmów jest zabójcze, duże potrafi poważnie uszkodzić.

Na dowód tego chciałem wstawić zdjęcie mojej ulubionej partii politycznej. Ale potem znowu mnie tu będziecie posądzać.... ;p

A w praktyce, to jak to jest z tymi lampami? Palić nie palić.... ?

No generalnie to się nie pali, tylko się świeci (lampy UV-C). I również generalnie powiem... że - tak, włączać. Są super pomocne w walce z glonami, pierwotniakami (mętna zielona woda) itp. itd. Bardzo pomagają początkującym w starcie akwarium.

Kak?

No dwa jajka i ptak. Lampa UV-C świecąca w akwarium (o ile stosujemy się do zaleceń RENOMOWANEGO producenta, który wie co sprzedaje) działa bardzo fajnie i wydajnie. Nie trzeba 36 ani nawet 18W. Prawidłowo dobrana lampa NIE WYBIJA CAŁKOWICIE CAŁEGO ŻYCIA W AKWARIUM bo działa mniej więcej w 30% takiej mocy jakiej potrzebowałaby lampa do wybicia wszystkiego. Jeśli więc pakujecie do akwarium 140 litrów badyla 36W albo 55W - który może mały staw wybić - no to się nie dziwcie, że rybki pływają brzuszkami do góry albo po dnie bokiem ;p Dużo zależy również od przepływu wody. Im częściej robi ona pełny obieg, tym więcej zarazów i innych Ujów na kaczych nogach zostanie wybitych (pierwotniaki, bakterie, wiruski, zalążki glonów, przepływające glony itp.).

No więc jaka moc? Tu was zaskoczę. W jednym akwarium mam lampę 3W.... w drugim (140 litrowym) 5W. Czy to wystarcza? Ano aż nadto. Tylko należy przy tym wziąć pod uwagę to, że FAKTYCZNA wydajność filtra w jednym i drugim przypadku jest tak duża, że mniej więcej o połowę ograniczona.

A jak długo świecą?

No więc... u żony długą świecą... tzn. długo świecą. Od mojej świeczki won. Chyba, że jesteś kobietą, masz przynajmniej 75C, przeszłaś badania na obecność HIV i COVID i wyślesz wcześniej zdjęcia :D

W akwarium żony w tej chwili lampa 3W chodzi non stop. W akwarium 30 l. Ale wydajność tej lampy ma się nijak do tej 5W. Jest po prostu słaba. W rzeczywistości może przekłada się to na realną skuteczność 1W tej "5W". A świeci temu, ze tam mój ulubiony doświadczony hodowca *(żona) po uporaniu się **(mąż się uporał - ja) ze ślimakami, ważkami, robakami obłymi, robakami płaskimi, pomorem krewetek sakura Orange i kilkoma innymi dziwnymi przypadkami.... tym razem postanowiła wyhodować sobie glony. Nie żeby tam coś tam... od razu zielone + krasnorosty a do tego trochę krop na szybie i kamieniach i korzeniach i liściach. No więc ten... UV + węgiel aktywny. Powoli zaczyna odpuszczać. Przewody od filtra nawet już robią się przezroczyste :D

U mnie w akwarium UV lampa chodziła tylko na starcie. No już widzę te całe rzesze wielbicieli!

Nucących pod nosem:

Ale już tłumaczę. Lampa UV (dobrze dobrana, powtarzam nie przesadzona) nie wybija wszystkiego, nie wybija też bakterii nitryfikacyjnych w filtrze ani w podłożu. Spowalnia za to znacznie ich rozwój. Dlatego lampa tak gibała przez 3 tygodnie - zanim pojawiły się odpowiednio rozwinięte bakterie - pomagała w utrzymaniu czystości i klarowności wody. W utrzymaniu jej parametrów pomagały podmiany i chemia (toxivec, nitrivec - SERY i prime - SEACHEMA).

No i co się stało? No nic... akwarium wystartowało wolniej, ale bezpieczniej. Do tego nic nie zdechło ani nie nastąpił wysyp ani nitek ani krasnorostów ani okrzemków (choć te czasami lubią na chwilę wyskoczyć przy tego typu zabiegu - a potem równie szybko zanikać). Nie zdechły rośliny/ Nie zdechły ryby. Ich naturalna odporność nie została "wyłączona jałowym środowiskiem" - bo nigdy jałowe nie było.

Podkreślam - prawidłowo dobrana lampa nie szkodzi. A jak nie wierzycie - to polecam specjalistów z krajów, gdzie lampę UV w akwarystyce używa się dłużej niż u nas (USA, Kanada, Anglia). Heretykom, bajkopisarzom i onanistom internetowym serdecznie dziękuję. Sprawdziłem to w praktyce (z potrzebna wiedzą!) i ani razu nie odniosłem porażki.

Oczywiście po tych 3 tygodniach nie wyłączamy lampy od razu na całą dobę - pierwszy dzień 12h, drugi 8, trzeci 6.... i schodzimy sobie spokojnie do zera. O dziwo - po tym zabiegu - ryby nadal żyją. Nie strawiła ich żadna zaraza, krewetki mają się dobrze... rośliny też. Glonów nadal brak. Udało się za to uniknąć smrodu wody i zakwitów i złagodzić cykl. Jak? Na azotany - zeolit w prefiltrze, na fosforany... chemia (bo w filtrze miejsca zabrakło - w ruch poszły sera phosvec ;p). I co? No znowu muszę rozczarować - wszystko żyje i ma się dobrze.

Już czuję te elaboraty....

Już czuję swoją odpowiedź:

- wersja łagodna -

- wersja mniej łagodna (18+)

No może bez tego palca... na samym końcu... ;p ale tam gdzie Malloy chce palec, to ja mam te herezje niczym nie potwierdzone ;> Nota bene - polecam, serial rewelacyjny, pomimo tego, że animowany ;)

Do czego dążę? Mądre wykorzystanie chemii akwariowej i techniki akwariowej - jak filtry, lampy uv, filtry z lampami, środki do uzdatniania wody, batkerie nitryfikacyjne, podkłady aktywne, witaminy i inne.... uznawane w środowisku akwarystów onanistów (tradycjonalistów) za zło - nie są złe. Tylko trzeba się ich nauczyć. Pomagają, niosą ze sobą wiele dobrego. Zaraz usłyszę gadkę, że kiedyś tego nie było - i standardowo odpowiem, że podobnie jak i kanalizacji i muszli klozetowej - to nie znaczy, że nadal mamy walić kloca za kamieniem i podcierać się trującym bluszczem i macać jajkami pokrzywy przy kucaniu. Bo potem może swędzieć.

Da się bez tego wszystkiego? No da się. Tylko z tym wszystkim tak jakoś łatwiej jest i przyjemniej i nie trzeba elaboratów z akwarystyki lat 80 robić... a mi dzięki temu (tym nowym rozwiązaniom) akwarium przestało kojarzyć się z czymś szklanym i tylną szybą pomalowaną "olejną" albo z "fototapetą z pewexu" i łupiną orzecha kokosowego i tą buczącą pompką od napowietrzacza która wspomagała domowej roboty filtr z watą + wiecznie mrugająca jarzeniówka przez wylatany starter - nota bene i tak dawno temu wypalona.

Bluźniercy technologiczni - dzięki temu, że takie rzeczy pojawiły się na rynku, akwarystyka jest przyjemniejsza, mniej wymagająca i czasochłonna a jednocześnie dająca więcej radości. No i jak by na to nie patrzeć - ryby i Inn żyjątka też na tym korzystają - bo jet im po prostu lepiej. Bez kombinowania i bez naginania rzeczywistości i produkcji made by "wójek ze szwagrem w garażu".