Free FreeCell Solitaire 2018 4.0

Free FreeCell Solitaire to w pełni darmowy pasjans, który jest dostępny w formie aplikacji do pobrania i zainstalowania na dysku twardym komputera.

W sam raz dla każdego

Za sprawą Free FreeCell Solitaire otrzymujemy dostęp do czterech różnych wersji pasjansa: Eight Off, FreeCell, Stalactites i FreeCell Two Decks. Oznacza to, że coś dla siebie znajdą tu zarówno nowicjusze, jak i osoby, które układają karty w rozmaitych konfiguracjach już od dłuższego czasu.

Free FreeCell Solitaire automatycznie zapisuje postępy, więc nie musimy obawiać się, że po wyłączeniu aplikacji będziemy musieli rozpoczynać daną układankę od samego początku. Na uwagę zasługuje także bardzo czytelna, nowoczesna szata graficzna oraz nieskomplikowane sterowanie, dzięki czemu z jego opanowaniem poradzą sobie wszyscy zainteresowani.

Dodatkowe opcje

Co ciekawe, Free FreeCell Solitaire oferuje możliwość dostosowywania wyglądu stołu do własnych preferencji. Autorzy pozwalają nam na zmodyfikowanie także rewersu kart w talii oraz innych elementów widocznych na ekranie.

Najważniejsze cechy: