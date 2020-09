Pobierz p​rogram

Free MP3 Cutter and Editor to darmowy edytor audio, umożliwiający prostą obróbkę dźwięku zapisanego w formatach MP3 oraz WAV.

Narzędzie z podstawowymi funkcjami

Aplikacja wyposażona została w zestaw podstawowych funkcji do obróbki dźwięku, które z powodzeniem wykorzystać można np. do tworzenia dzwonków dla smartfonów. Oferuje ona narzędzia do wycinania i usuwania wybranych fragmentów, zmiany głośności całego lub części utworu, a także dodawania efektów Fade In oraz Fade Out, służących do płynnego wyciszania lub zwiększania poziomu głośności. Free MP3 Cutter and Editor dysponuje możliwością konwersji audio pomiędzy stereo a mono.

Korzystaj gdziekolwiek chcesz, bez instalacji

Niewątpliwą zaletą programu są jego niewielkie rozmiary, szybkość działania, niskie zapotrzebowanie na zasoby systemowe oraz dostępność wersji przenośnej (portable), niewymagającej instalacji i gotowej do działania tuż po pobraniu.

