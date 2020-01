Pobierz program

Free Music Downloader to niewielki program, służący do pobierania multimediów z serwisów typu YouTube, Last.FM, SoundCloud i innych. Umożliwia on zarówno pobieranie klipów wideo, jak również ich konwertowanie do plików MP3.

Korzystając z opisywanego narzędzia nie musimy przeglądać zasobów np. YouTube w poszukiwaniu ulubionej piosenki - zadanie to ułatwia nam wbudowana w Free Music Downloader wyszukiwarka. Obsługuje ona wiele serwisów, oferujących dostęp do teledysków i muzyki. To od użytkownika zależy czy program będzie przeszukiwał wszystkie czy tylko wybrane zasoby. Przy użyciu aplikacji możliwe jest pobieranie klipów wideo i ich zapisywanie na dysku w formacie MP4 lub "wyciąganie" znich ścieżki dźwiękowej do plików MP3. Ponadto narzędzie dysponuje funkcją pobierania okładek albumów.

Wśród obsługiwanych przez Free Music Downloader serwisów z muzyką wymienić należy www.last.fm, vkontakte.ru, goear.com, youtube.com, GrooveShark.com, SoundCloud.com, mixcloud.com, BandCamp.com, Hypem.com, Xiami.com, Music.Baidu.com, Hulkshare.com, MP3Poisk.net, MP3Fusion.net, MP3Skull.com, QQMusic, SkyRock.com, Sogou.com, Top100.cn, Muzebra.com, XMusic.me, ProstoPleer.com, 8Tracks.com oraz Bitreactor.to.