Free PC Audit to darmowe narzędzie kompatybilne niemal ze wszystkimi wersjami systemu operacyjnego Windows (od NT aż do Windows 10). Dzięki niemu zyskamy dostęp do szczegółowych informacji na temat naszego komputera.

Nie wymaga specjalistycznej wiedzy

Z poziomu głównego okna programu Free PC Audit mamy dostęp do trzech zakładek: system, oprogramowanie i procesy. Możemy się między nimi swobodnie przełączać, by sprawdzić, co dokładnie znajduje się pod obudową peceta, jakie programy zostały w nim zainstalowane oraz jakie aplikacje są aktualnie uruchomione. Free PC Audit generuje również klucze produktów, więc jeśli takowe zgubiliśmy, nie musimy instalować dodatkowych narzędzi w celu ich odzyskania.

Działa w wersji portable

Free PC Audit nie wymaga instalacji, co oznacza, że możemy umieścić go w pamięci przenośnej urządzenia USB, a następnie korzystać z niego na dowolnym komputerze. Jest to niezwykle przydatne wśród użytkowników poszukujących aktualnych wersji oprogramowania, producentów komputerów, ekspertów technicznych bądź osób zajmujących się diagnostyką PC (np. w firmach lub szkołach).

Najważniejsze cechy Free PC Audit: