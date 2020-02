Pobierz prog​ram

Free SoundCloud Downloader to darmowa aplikacja do pobierania piosenek z serwisu SoundCloud. Narzędzie jest banalne w obsłudze i zadowoli każdego, kto chciałby ściągnąć swoje ulubione kawałki na dysk twardy komputera.

Jak to działa?

Po uruchomieniu Free SoundCloud Downloader musimy jedynie wejść na stronę SoundCloud, by znaleźć dany utwór muzyczny, a następnie skopiować do schowka adres strony internetowej, na której został on umieszczony. Teraz nie pozostaje nam nic innego, jak wkleić go do głównego okna opisywanego programu i rozpocząć pobieranie.

Obsługiwane formaty

Warto dodać, że Free SoundCloud Downloader zapisuje piosenki jako MP3. Jeśli chcielibyśmy je skonwertować do innego formatu, musimy poszukać innego narzędzia, bowiem opisywane nie posiadane tego typu funkcji.

Wbudowany odtwarzacz

Free SoundCloud Downloader zawiera także zielony przycisk „play”, dzięki któremu możemy odtworzyć wybraną piosenkę. Obok niego dostępna jest ikona kosza, więc jeśli chcemy szybko usunąć dany utwór, to możemy zrobić to zaledwie jednym kliknięciem.

Najważniejsze cechy: