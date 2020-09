Pobierz prog​ram

zabezpiecz pobieranie

Asystent może proponować instalację ofert reklamowych, na które nie musisz wyrażać zgody w celu pobrania programu. Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok). W przypadku omyłkowej instalacji niechcianego oprogramowania polecamy skorzystanie z naszego poradnika

Free Studio to zestaw kilkudziesięciu bezpłatnych narzędzi przeznaczonych do edycji i nagrywania materiałów audio oraz wideo dostarczonych przez firmę DVD Video Soft Limited.

W skład pakietu wchodzą aplikacje przeznaczone do "obsługi" serwisu YouTube (YouTube Download, YouTube to MP3 Converter, YouTube to iPod and PSP Converter, YouTube to iPhone Converter, YouTube Uploader), konwersji plików wideo i audio (Video to DVD Converter, Video to Flash Converter, 3GP Video Converter, Video to iPod and PSP Converter, Video to iPhone Converter, Video to MP3 Converter, Video to JPG Converter, Audio Converter), nagrywania danych (Video Burner, Disc Burner, Audio CD Burner, DVD Decrypter) i edycji filmów oraz ścieżek audio (Video Dub, Audio Dub, Video Flip and Rotate).

Co istotne, wszystkie programy są bezpłatne i bardzo proste w obsłudze.