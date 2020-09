Pobierz progra​m

Free Video Editor (dawniej Free Video Dub) to darmowy program do edycji plików wideo. Przy użyciu aplikacji możemy usunąć niechciane elementy z filmu bez ponownego kodowania. Oznacza to, że wszystkie przetworzone pliki wideo w programie, zachowują oryginalną jakość obrazu.

Program posiada prosty i czytelny interfejs użytkownika, który został wyposażony wyłącznie w najważniejsze funkcje do obróbki materiałów wideo na komputerze. Free Video Editor obsługuje następujące formaty: AVI, MP4, FLV, MKV, 3GP, WEBM, WMV oraz MPG.

W programie znajdziemy niezbędne opcje do odtwarzania filmów, takie jak zatrzymywanie obrazu, przesuwanie do następnej klatki, a także przewijanie filmu do początku lub końca. Nie zabrakło w nim również dodatkowych przycisków - Cofnij i Powtórz, za pomocą których przywrócimy usunięte fragmenty filmu.

Usuwanie fragmentów filmu przy użyciu programu jest banalnie proste. Wystarczy zaznaczyć jego odpowiedni fragment i następnie nacisnąć przycisk do usuwania poszczególnych scen w aplikacji. Oprócz tego Free Video Editor wyświetla czas trwania całego filmu oraz po zaznaczeniu odpowiedniego fragmentu, podaje dokładne pozycje początkową i końcową.

