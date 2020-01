Pobierz progr​am

zabezpiecz pobieranie

Asystent może proponować instalację ofert reklamowych, na które nie musisz wyrażać zgody w celu pobrania programu. Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok). W przypadku omyłkowej instalacji niechcianego oprogramowania polecamy skorzystanie z naszego poradnika

Free YouTube Downloader Converter to program do pobierania filmów oraz muzyki z serwisu YouTube (YT). Oferuje on także opcje konwersji ściągniętych multimediów do formatów AVI, 3GP, MP4, MOV, WMV i innych, pozwalając również konwertować pliki FLV zapisane na dysku komputera.

Program pomimo, iż nie należy do najszybszych to pozostaje prostym i intuicyjnym w obsłudze nawet dla początkujących użytkowników. Jego obsługa ogranicza się do wklejenia w oknie programu adresu URL do materiału, który chcielibyśmy pobrać, a także zdefiniowania kilku podstawowych parametrów pracy. Znajdziemy wśród nich lokalizację wyjściową, jakość oraz opcjonalnie format, do którego zostanie przekonwertowany klip z YouTube'a.