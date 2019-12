​Pobierz program

Free YouTube to MP3 Converter to darmowa aplikacja przeznaczona do pobierania filmów z serwisu YouTube oraz wyciągania z nich ścieżki dźwiękowej i konwertowania jej do formatu MP3.

Wygodne pobieranie muzyki z YouTube za darmo

Najważniejszą zaletą programu jest szybkość działania i prostota obsługi. By rozpocząć proces pobierania i konwersji filmu wystarczy wkleić do głównego okna programu link prowadzący do materiału na YouTube, wskazać folder docelowy oraz wybrać wyjściową jakość audio.

Konwersja z możliwością definiowania formatu wyjściowego

Dodatkowo w ustawieniach Free YouTube to MP3 Converter użytkownik ma możliwość wyboru domyślnego formatu pobieranego filmu, użycia serwera proxy oraz aktywowania takich opcji jak automatyczne wyłączanie komputera po pomyślnym wykonaniu zadań czy automatycznego dodawania przekonwertowanych plików do zasobów iTunes.

