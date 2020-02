Pobier​z program

FreeCAD to darmowy i otwarty program do projektowania parametrycznego trójwymiarowych obiektów – oznacza to, że w każdym momencie można wrócić do któregoś z kroków procesu i zmienić jego parametry. Program jest kierowany do inżynierów i mechaników, ale doskonale nadaje się także do projektowania przedmiotów użytkowych i detali architektonicznych.

FreeCAD zawiera narzędzia podobne do tych, jakie znajdziemy w Catii, SolidWorks czy SolidEdge, przez co kwalifikuje się do kategorii MCAD, PLM, CAx oraz CAE. Podobnie jak inne programy do projektowania trójwymiarowego, FreeCAD zawiera także narzędzia do tworzenia rysunków technicznych i szkicowania kształtów, ale rysowanie nie jest jego głównym przeznaczeniem. Jego modułowa budowa pozwala implementować nowe możliwości bez ingerencji w „rdzeń”, dzięki czemu rozwija się bardzo obiecująco. Jego możliwości można poszerzać przez skrypty napisane w Pythonie.

Program został wyposażony w kilka przestrzeni roboczych, przeznaczonych do pracy z różnymi typami modeli. Od razu po instalacji programu można więc przystąpić do projektowania części, pracy z siatkami, śledzenia ruchu robotów, a także projektowania statków, wraz z możliwością obliczenia wyporności. Początkujący ucieszą się z odnośnika „Pierwsze kroki”, pod którym kryją się samouczki i wyjaśnienia kolejnych elementów programu.

Program powstaje na licencji LGPL i jest tworzony wyłącznie przez entuzjastów i wolontariuszy w wolnym czasie. Bazuje na jądrze OpenCascade i projekcie Coind3D, który jest jednym z wcieleń Open Onventora. Obecnie działa bezproblemowo na Windowsie, OS X i różnych dystrybucjach Linuksa.