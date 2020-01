FreeCommander XE 2020 Build 810

P​obierz program

zabezpiecz pobieranie

Asystent może proponować instalację ofert reklamowych, na które nie musisz wyrażać zgody w celu pobrania programu. Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok). W przypadku omyłkowej instalacji niechcianego oprogramowania polecamy skorzystanie z naszego poradnika

Polski i jak wskazuje nazwa, bezpłatny menedżer plików. Opiera się na standardowej filozofii interfejsu tj. dwóch panelach zapoczątkowanych w programie Norton Commander.

freeCommander nie jest może aż tak rozbudowany jak najpopularniejsze narzędzie w tej grupie programów - Total Commander - ale oferuje wiele funkcji, których nie znajdziemy w innych, bezpłatnych menedżerach plików. Należą do nich m.in. obsługa plików skompresowanych, wbudowana "niszczarka" plików, możliwość prostego dzielenia plików, tworzenie i weryfikacja sum kontrolnych MD5, wbudowana przeglądarka plików graficznych, a także możliwość podglądu ich miniatur.

Główne funkcje i zalety programu

- Dwupanelowa technologia wyświetlania plików - widok poziomy i pionowy

- W każdym oknie jest możliwe opcjonalne wyświetlenie drzewa katalogów

- Wbudowana przeglądarka do podglądu plików w formatach tekstowych, graficznych, binarnych

- Zintegrowana obsługa plików skompresowanych, tzw. archiwów (ZIP, CAB, RAR)

- Przeglądanie plików bezpośrednio w archiwach

- Obsługa hierarchicznych archiwów

- Łatwy dostęp do menu start, pulpitu i katalogów systemowych

- Podstawowe operacje na plikach i katalogach: kopiowanie, przesuwanie, usuwanie, zmiana nazwy.

- Trwałe wymazywanie plików bez możliwości ich odzyskania

- Tworzenie i weryfikacja sum kontrolnych MD5

- Dzielenie dużych plików na kilka mniejszych

- Dostęp do menu kontekstowego i właściwości pliku

- Łatwy podgląd wielkości katalogu

- Porównywanie i synchronizacja katalogów

- Dowolna zmiana daty i atrybutów pliku

- Definiowalna lista ulubionych katalogów i programów

- Wyszukiwanie plików i katalogów również bezpośrednio w archiwach

- Wyświetlanie plików według zadanego filtra

- Linia komend dla DOSa