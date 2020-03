FreeFileSync 10.22

07.08.2011 14:19 • Recenzja do wersji 3.19

Program jest bardzo łatwy w obsłudze, umożliwia on nam dwa tryby porównywania plików, po rozmiarze i dacie pliku oraz po zawartości. Gdy porównanie w wybranym trybie zostanie wykonane możemy zsynchronizować katalogi w kilku wariantach do wyboru:

- automatycznie

- lustrzana - dokładna kopia źródła. Folder docelowy po synchronizacji jest lustrzaną kopią źródła.

- uaktualnij - kopiuje nowe lub aktualniejsze pliki z źródła do celu (różnica w porównaniu do 'lustrzana' jest taka że ten tryb nie usuwa plików w docelowym folderze, a tylko uaktualnia/dodaje)

- własne - w pełni konfigurowalne ustawienia



Cały proces synchronizacji polega na dwóch kliknięciach, pierw porównujemy pliki wybranym przez nas wariantem klikając w 'porównaj', sprawdzamy czy wszystko nam pasuje (np. czy nie będą jakieś pliki usunięte gdy tego nie zaznaczaliśmy) a następnie klikamy w 'synchronizuj'. Cały proces jest bardzo szybki na tyle, że porównywanie kilkunastu tysięcy plików trwa raptem 10 sekund, późniejsze synchronizowanie trwa odpowiednio tyle ile danych mamy do przekopiowania. Wartą uwagi opcją jest zapisywanie naszej konfiguracji do pliku wsadowego, którego to później można np. uruchamiać poprzez Windowsowy harmonogram zadań i nie zawracać sobie więcej tym głowy, bo w razie jakichś problemów dostaniemy odpowiedni komunikat. Także ciekawą opcją są filtry które możemy zastosować np. można wykluczyć systemowe pliki, ukryte lub z konkretnym rozszerzeniem jak i konkretne katalogi.



Program na jedną wg. mnie wadę, nie ma możliwości synchronizacji FTP, ale można to obejść używając darmowy program NetDrive który to serwer FTP mapuje nam jako lokalną partycję. Wtedy nie pozostaje nic prostszego jak ten zmapowany dysk ustawić jako źródło, jako cel dowolny katalog na dysku i tym sposobem wszystkie zdjęcia z Hotzlotu ładnie się synchronizują i nie trzeba obserwować czy ktoś coś nowego zuploadował.