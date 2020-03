FreeOrion 0.4.9

​Pobierz program

FreeOrion to darmowa turowa gra strategiczna inspirowana na takiej pozycji jak Master of Orion. Celem gry jest zbudowanie największego międzygalaktycznego imperium pozwalającego konkurować z innymi przeciwnikami. W FreeOrion nie obędzie się oczywiście bez kolonizowania nowych planet, handlowania surowcami, walce z innymi przeciwnikami, odkrywania nowych i rozwijania istniejących technologii pozwalających wyprzedzić innych graczy pod względem militarnym i taktycznym. FreeOrion to pozycja obowiązkowa do sprawdzenia dla wszystkich graczy, których zdążył już wciągnąć na długie noce Ogame.