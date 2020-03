Freemake Audio Converter 1.1.8.22

Pobier​z program

Freemake Audio Converter to darmowe narzędzie, umożliwiające konwersję plików audio pomiędzy najpopularniejszymi formatami, w tym także kompatybilnymi z przenośnymi odtwarzaczami i telefonami.

Jedną z głównych zalet Freemake Audio Converter, podobnie jak pozostałych aplikacji tego producenta, jest prosta obsługa, będąca zasługą dopracowanego i niezwykle przejrzystego interfejsu graficznego. Funkcjonalność programu, chociaż nie jest zbyt rozbudowana to umożliwia wygodne i sprawne konwertowanie plików umieszczonych na liście do jednego z formatów wskazanych przez użytkownika. Przekonwertowana muzyka bez problemu odtworzona może zostać na m.in. urządzeniach iPod, iPhone, iPad, odtwarzaczach Zune, iRiver, Archos, GoGear i wielu innych. Aplikacja daje możliwość dostosowywania podstawowych parametrów wyjściowych plików, tj. liczbę kanałów lub jakość próbkowania. Co istotne, własne ustawienia możemy zapisać i dowolnie wykorzystywać w przyszłości.

Na tym jednak możliwości narzędzia się nie kończą. Freemake Audio Converter pozwala także na łączenie wielu plików audio w jeden, bezpośrednie przesyłanie muzyki w formacie MP3 lub AAC do iTunes, a także zgrywanie ścieżki dźwiękowej z filmów DVD oraz plików wideo w formatach H.264, AVI, MPEG, MP4, MKV, DIVX, MOV, WMV, VOB, 3GP, RM, QT i FLV. Dodatkowo według zapowiedzi twórców nadchodzące wersje wyposażone mają zostać w funkcje rippowania oraz nagrywania płyt Audio-CD i MP3.

Pełna lista obsługiwanych formatów

audio: mp3, aac, ogg, wma, wav, flac, m4a, amr, au, aif, aiff, aifc, ac3, adts, alaw, apc, ape, caf, dts, gsd, dsm, mka, mlp, mmf, m4r, mp1, mp2, mpeg3, mpc, mp+, m2a, nut, oma, qcp, ra, rmj, shn, tta, voc, w64, wv, xa wideo: avi, mp4, wmv, mkv, dvd, mpg, 3gp, flv, swf, tod, mts, mov, m4v, rm, qt, ts, amv, avs, bik, bnk, cavs, cdg, dpg, dv1394, dxa, ea, ffm, film, film_cpk, flc, flh, fli, flm, flt, flx, gxf, h261, h263, h264, mj2, mjpg, mkm, mtv, mxf, nc, nut, nuv, ogm, ogv, pva, r3d, rms, rmx, rpl, rtsp, sdp, smk, thp, vc1, vfw, vro

Uwaga!