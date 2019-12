brak opcji konfiguracyjnych, uboga funkcjonalność - ogranicza się tylko do wyszukania/wyboru/odtwarzania mediów strumieniowych

brak opcji konfiguracyjnych, uboga funkcjonalność - ogranicza się tylko do wyszukania/wyboru/odtwarzania mediów strumieniowych

04.01.2012 17:01 • Recenzja do wersji 0.9.0

Program z gatunku tych prostych, mających jedno, konkretne zadanie - odtwarzanie mediów strumieniowych. Ograniczenie funkcjonalności programu jedynie do opcji wyszukaj/wybierz/odtwarzaj spodoba się zapewne minimalistom, chcącym uruchomić odtwarzacz i zapomnieć o jego uruchomieniu ciesząc się odtwarzaniem treści multimedialnych. Oprócz funkcji odtwórz, wybierz poprzedni/następny posiada również opcję powtarzania/shufflowania czy ukrywania okienka ze zdjęciem bądź klipem o ile takowe mamy życzenie. Program ten można polecić osobą, które chcą odciążyć przeglądarkę od wykorzystywania pluginu flashowego, podczas testów program zachowywał się stabilnie oraz mimo upływu czasu nie miał tendencji do wykorzystywania znaczącej ilości pamięci niezbędnych do realizacji stawianych przed nim zadań.