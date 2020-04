Te same rozbudowane możliwości co do tej pory

Te same rozbudowane możliwości co do tej pory

22.12.2019 16:44 • Recenzja do wersji 4.1.10.374

Zdecydowanie zbyt nachalnie usiłują wyrwać grosik.

Obecna wersja jest tylko irytująca. Od razu odinstalowałem jak zaatakowała mnie okienkami od płacenia i swoje zrobiłem innym softem.

Jak używać tego programu, to tylko w starszej wersji i zablokować mu dostęp do internetu. jak nie routerem, to hosts. Jak nie hosts to zaporą - metod jest wiele.



Ogólna ocena 2 gwiazdki, przez komerchę. A szkoda, bo programik na 4 - 4,5 gwiazdki by zasługiwał.