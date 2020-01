09.04.2016 12:30 • Recenzja do wersji 1.3.15

Rozbudowany i prosty program do tworzenia map myśli. Interfejs jest niezwykle prosty a program oferuję dużą bazę dostępnych funkcjonalności. Duży plus za rozbudowane opcje eksportu i możliwość edycji skrótów klawiaturowych. Poza tym zaawansowane możliwości kopiowania i wklejania, możliwość linkowania do zewnętrznych źródeł, czy tworzenie schematów zabezpieczonych hasłem. Jednym słowem idealny program do szybkiego i wygodnego tworzenia różnego rodzaju map i schematów.