Friday the 13th: The Game to survival horror z perspektywy trzeciej osoby, który może spodobać się miłośnikom filmu Piątek trzynastego, gdyż mamy tutaj do czynienia z grą na licencji wspomnianego obrazu.

Jak w to się gra?

Powyższe nie oznacza jednak, że kluczowe znaczenie dla Friday the 13th: The Game ma fabuła, bowiem tak naprawdę historia schodzi tutaj na dalszy plan, a pierwsze skrzypce gra rozgrywka nastawiona na asynchroniczną rywalizację. Po jednej stronie staje morderca, natomiast po drugiej jego potencjalne ofiary. Wcielamy się albo w jednego z członków ekipy, albo też kierujemy psychopatycznym zabójcą mającym za zadanie rozprawić się z pozostałymi uczestnikami zabawy.

Co ciekawe, każda ze stron ma tutaj takie same szanse na zwycięstwo, choć wydawać by się mogło, że to właśnie potencjalne ofiary działające w grupie bez problemu poradzą sobie z zabójcą, a on sam będzie z góry skazany na porażkę, bo działa w pojedynkę. Nic bardziej mylnego - Friday the 13th: The Game oferuje wiele unikatowych możliwości dla wszystkich uczestników zabawy.

Oprawa wizualna

Friday the 13th: The Game może wystraszyć, bowiem gra cechuje się wysokiej jakości oprawą graficzną. Jest to w miarę nowa produkcja (z 2017 roku), co oznacza, że dzięki wykorzystaniu technologii Unreal Engine 4 autorom udało się zaprojektować bogate w detale modele postaci, a także szczegółowe lokacje, w których toczy się akcja produkcji. Warto jednak mieć na uwadze, że głównie eksplorujemy pogrążone w mroku obszary.

Najważniejsze cechy:

trzecioosobowa gra akcji dla fanów filmu Piątek trzynastego

asynchroniczny tryb multiplayer

proste do zrozumienia zasady rozgrywki

różnorodne sposoby eliminowania przeciwników

wysokiej jakości grafika

