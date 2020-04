Fryzjer w dobie kwarantanny - strzyżenie akwarium

O ile ja sam nie mam problemu z utrzymaniem fryzury - co tu dużo gadać 85% mojej głowy jest zgolona niemalże do zera, reszta to po prostu irokez i okazjonalnie broda jak u dziada borowego. No ewentualnie broda jak u członka organizacji wyznającej radykalną walkę z niewiernymi... ale to tylko wtedy kiedy wybieram się do Teściów gotowych przybić mnie do krzyża i podpalić (też oczywiście w imię jakiegoś tam boga). Ja sam osobiście nie wierzę w voodoo ani inne takie tam - a jak ktoś chce bardzo w ryja, to mu mogę dać w imię zasad s.... ;)

Niestety ja to ja... a moje akwarium to moje akwarium. Do niedawna wyglądało tak:

Wybaczcie jakość zdjęcia, ale... na pulpicie miałem taki syf, że wywaliłem wszystko poza tym co się nie dało... i w tym zdjęcia ;) Jest to więc klatka z YouTube z mojego aż jedynego filmu o oświetleniu z szatanem w roli głównej.

Gdybym miał go do czegoś porównać, to powiedziałbym, że ten Pan wygląda podobnie:

No... nie przeczę, że legendą jest, aczkolwiek... No właśnie - rośliny ze sporą dawką światła, popędzane CO2 z butli, dodatkowo jeszcze wciągające liśćmi ten biały i brązowy rozpuszczony proszek (mikro i makro) + okazjonalnie porcyjkę żelaza... i efekt był taki, że zaczęły rozrastać się do tego stopnia, że w krzyżu mnie łupało i w dyni, kiedy tylko pomyślałem o porządkach w akwarium.

Pomogła mi w tym córka. Zdolne dziecko pomimo roku na karku chciało wykazać się znajomością obsługi telefonu. Jakie są szanse, że dziecko trafi akurat w ikonkę DOM wybierze pokoik AKWARIUM i kliknie wyłącz filtr? Ano... 1000%. Dzięki temu filtr nie działał blisko 2 dni zanim mi przyszło do głowy, że coś tu jest nie halo a w akwarium zagościło troszkę glonów. Oczywiście na nie znalazłem szybko sposób (usuwanie mechaniczne - w przypadku krasnorostów - dodatkowo wspomagane zeolitem w prefiltrze i wlaniem małej dawki algen stopę machen lachen coś tam). Nie zmienia to faktu, że france się trochę rozpanoszyły a ich ustępowanie następowało powoli (aczkolwiek skutecznie).

Pojawił się też inny problem. Nymphaea Red i Nymphaea Tiger. To pierwsze (lotos czerwony) zaczęło karłowacieć, to drugie (lotos tygrysi) rozpanoszyło się do wręcz niewyobrażalnych rozmiarów i zaczęło mi chcieć kwitnąć puszczając liście do góry. Powód prozaiczny - ten większy przysłonił tego mniejszego.

Hydrocotyle Tripartita (Japan) rozpanoszyło się do tego stopnia, że zaczęło mi normalnie "dusić" młode liście żabienicy - która do najmniejszych i najsłabszych nie należy (żabienica to te wysokie zielone liście po lewej a hydra wstrętna ale ładna to to niżej na dnie po lewej). Hydrocotyle leucocephala - te większe liście na dnie koło korzenia i gdzieś tam na tyle - przyćmiły mi totalnie kryptokoryny, które stanęły.

Czerwony busz z Ludwigii i obok niej zielony - postanowiłem tylko lekko uformować (bo ślicznie zarastają tylną ściankę), ale żabienicę musiałem wyciągnąć, oczyścić i posadzić przed nimi a nie pomiędzy nimi - bo zaczęła dziczeć i jej liście nie szły już do góry.

Pływające na tafli wody rośliny wyłowiłem po prostu garściami - tak ze 3. Z 5-6 garści wyszło z tego co wyciąłem i powyrywałem. No jakoś się tak ładniej zrobiło, jaśniej... aranżację lepiej widać. Nawet udało mi się czerwone smocze skały zobaczyć i drewniaki!

Przypadłość wielu akwarystów (w tym i moja):

Nie ważne ile tych roślinek masz i jak szybko i dużo ich rośnie - i tak szkoda wywalić nawet kawałka. I tym sposobem każda wolna przestrzeń w akwarium zarasta - jedna roślina zaczyna dusić drugą, druga trzecią... jedne nie dając obie rady - giną pod naporem bardziej agresywnych, jeszcze inne dominują akwarium. To nie dobrze. Żal mi d.... ściskał. Część roślin powędrowała do mojego malutkiego akwarium mięsożernego (no bo jakże by inaczej). Ciekaw jestem jednak co zrobię jak i w tamtym zacznie brakować miejsca... kolejnego nawet nie próbuję stawiać, ani większego - bo nie mam na to warunków odpowiednich. Mięsożerne wygląda więc tak:

No a po całej wojnie, przycinaniu i patrzeniu na te smutne rośliny które to musiałem jednym pociągnięciem spłuczki wysłać do innego świata... popatrzyłem na akwarium i stwierdziłem, że to jednak był dobry pomysł. Jakoś się tak przyjemniej zrobiło i nawet ryby zaczęło być widać.Więc jeszcze raz:

Before:

Afer:

Obstawiam, że z punktu wyjścia (po przycięciu) do punku wejścia (przed) minie od 3 do 4 tygodni. Bez nawożenia, z minimalną ilością CO2. Niestety albo stety - to podłoże aktywne zdaje egzamin aż za dobrze. Wszystko rośnie na nim jak szalone. Gwoli przypomnienia - jeśli ktoś lubi roślinki w akwarium - polecam:

Polecam jednak tylko wtedy, kiedy jesteście pewni, że chcecie akwarium, jest to wasze pierwsze akwarium lub akwarium nowe po jakiejś tam porażce gdzie rośliny szlag wam trafił. Osoby, które prowadzą akwarium na ziemi ze żwirem, piasku ze żwirkami i innymi rodzajami podłoża wymagającego jakiegoś tam nawożenia akwarium albo już tym bardziej osoby preferujące podłoża całkowicie jałowe i dostosowywanie nawożenia do roślin - darujcie sobie bo poniesiecie sromotną klęskę.

Poza tym jeszcze gwoli ścisłości - z tego co zauważyłem, to to podłoże w jakimś tam stopniu całkiem niezłym pochłania część azotanów i fosforanowatych... więc pomaga trochę żyjątkom a jednocześnie sprawia, że te substancje są wchłaniane przez rośliny korzeniami. Nie mnie jednak nawet przy filtrze pod żwirowym (o filtracji bardzo nietypowej możecie przeczytać w innym wpisie) z nawożeniem podchodzę w tym akwarium jak pies do jeża. Wystarczy odrobinę przegiąć i można tym sposobem takich problemów sobie narobić, że ich odkręcenie trwa bardzo długo. Dlatego też czasami warto zbadać podstawowe parametry wody zanim rozpocznie się przygód kilka z psuciem akwarium ;)

Natomiast akwarysta mający dwie lewe ręce (hodujący glony, ważki, robaki obłe, robaki płaskie, ślimaki i cholera jedna wie co jeszcze - czyli moja żona) nie podający żadnych nawozów, nie interesujący się zbyt często akwarium - będzie miał spokój święty. No chyba, że coś wyjdzie z akwarium i go zeżre. Podłoże jest na tyle wdzięczne, że poradzi sobie szczególnie z mniej doświadczonymi akwarystami. Nota bene ciekaw jestem jak będzie dalej wyglądać walka żony z krasnorostami ;> Bo o ile od siebie się ich pozbyłem (a przytargałem od niej) o tyle u niej to widzę, że mają się dobrze, nawet bardzo dobrze... nawet świetnie ;> Gdybym to zobaczył u siebie w akwarium, to nie wiem czy pół litra było by mnie w stanie uspokoić ;p

Aczkolwiek trzeba jej przyznać, że uparta jest i nie poddaje się jeszcze :D

p.s. nawiązując jeszcze do wpisu o oświetleniu:

Teraz w akwarium zrobił się tak jasno przy włączonej tylko jednej belce, że tej drugiej nawet nie dotykam, bo rybkom oczy wypali ;p Czyli wracam do punktu wyjścia na jakiś czas i w akwarium chodzi jednocześnie tylko belka środkowa... w dzień a rano i wieczorem tylko boczne. Inaczej znowu Ludwiga i z lotos się rozpanoszą aż za bardzo.

Pora się napić. Powodzenia z waszymi zbiornikami.