15.05.2016 16:14 • Recenzja do wersji 2015 25.1.0.12

Program pierwszy raz zakupiłem w roku 2012. Niestety, mimo świetnej ochrony, spowalniał znacząco przeglądanie internetu i działanie samego systemu operacyjnego. W wersji 2014 i wyższych, program wyraźnie przyspieszył. Nadal jest minimalne wrażenie spowolnienia działania systemu/internetu, jednak na bardzo delikatnym poziomie i tylko w niektórych przypadkach (słabo odczuwalne). Co najważniejsze, program oferuje wzorową ochronę komputera i jest w przyzwoitej cenie (promocja 2 pc + 2 android). Ma doskonały moduł antywirusowy w postaci 2 silników skanujących, świetną ochronę bankowości on-line, ochronę przed keyloggerami i innymi świństwami, zanim w ogóle zostaną ściągnięte na dysk. Program posiada też idealny firewall, który łapie wszelkie nieprawidłowości. Nie ucina nagle internetu, jak konkurencja potrafi, jest niezwykle prosty w użyciu. Do tej pory jestem zadowolony z jego pracy i gorąco każdemu polecam. Miałem z nim najmniej problemów w swojej historii testowania najróżniejszych pakietów zabezpieczeń, obsługa klienta jest na wysokim poziomie. Co chciałbym w nim zmienić? Generalnie niczego nie trzeba specjalnie zmieniać, dobrze by było go nieco odchudzić. Dla mnie numer 1 w wykrywalności.