GALAX zaprezentował kilka modeli kart graficznych GeForce RTX 3090 z serii Hall of Fame (HOF). To jedne z najlepszych układów do podkręcania. Potwierdza to fakt, że jednemu z overclockerów udało się rozpędzić rdzeń karty do ponad 3 GHz.

GALAX oficjalnie przedstawił swoją nową flagową linię HOF kart graficznych z serii GeForce RTX 3090. Urządzenia gwarantują niesamowitą moc i wiele możliwości dostosowania. Najmocniejszy układ z serii Ampere doczekał się kilku odsłon marki GALAX. Są to: RTX 3090 HOF, RTX 3090 HOF Premium, RTX 3090 HOF Limited Edition, RTX 3090 HOF Extreme, RTX 3090 HOF Extreme Limited Edition oraz RTX 3090 HOF OC Lab Edition. Każdy z modeli został oczywiście podkręcony.

GALAX GeForce RTX 3090 HOF 1815 MHz

GALAXGeForce RTX 3090 Extreme 1800 MHz

GALAXGeForce RTX 3090 Premium 1815 MHz

GALAX GeForce RTX 3090 Extreme Limited Edition 1860 MHz

GALAXGeForce RTX 3090 Limited Edition 1875 MHz

GALAXGeForce RTX 3090 OC LAB Edition 1905 MHz

We wszystkich modelach oprócz standardowego HOF i Extreme znajduje się dodatkowy wyświetlacz HOF Panel III. Jak podaje GALAX, można go podłączyć przez USB lub bezpośrednio do karty graficznej. Rozdzielczość ekranu wynosi 480 x 272. Służy głównie do wyświetlania informacji o użyciu karty graficznej. W dodatkowych elementach kosmetycznych znajdziemy oczywiście wiele regulowanych paneli diod RGB.

Tylko trzy modele z tej listy będą dostępne globalnie. Mowa o GeForce RTX 3090 HOF, GeForce RTX 3090 HOF Premium i GeForce RTX 3090 HOF Limited Edition. Nie wiemy natomiast, jakich możemy spodziewać się cen tych modeli. Aktualnie niektóre warianty GeForce RTX 3090 kosztują już nawet 15 tysięcy złotych, a więc cena modeli GALAX HOF może być jeszcze wyższa.

Karty GALAX HOF słyną ze swojej wydajności i możliwości podkręcania. W przypadku wariantów RTX 3090 z pewnością mocy też nie zabraknie, bo sekcja zasilania obejmuje 26-fazowy VRM (14+8+4) i aż trzy 8-pinowe złącza. Producent zaznacza, że do modeli HOF wymagany jest 1000-watowy zasilacz.

Nowe Hall of Fame ledwie zostały zaprezentowane, a już pobito dzięki nim kilkanaście rekordów. Jeden z overclockerów osiągnął aż 18584 punkty w Port Royale. Dla porównania, testowana przez nas karta GeForce RTX 3090 od Gainward zebrała 12604 punkty. Z kolei innemu użytkownikowi udało się osiągnąć taktowanie rdzenia na poziomie 3015 MHz.