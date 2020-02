11.11.2018 19:36 • Recenzja do wersji 2.10.8

Program można opisać w dosłownie kilku zdaniach. Jest on bardzo prosty na początek (do tego jest MNÓSTWO łatwych poradników na internecie). Umożliwia on, co moim zdaniem w nim najważniejsze, nauczenie się podstaw przed przesiadką na PS'a. Do tego jest naprawdę intuicyjnie zrobiony, co umożliwia (oraz ułatwia) poruszanie się po nim początkującym.



Program moim zdaniem "must have" dla ludzi, którzy chcą zacząć interesować się grafiką.