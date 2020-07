GOG GALAXY 2.0 łączy siły z Epic Games Store. Jest wreszcie oficjalna integracja

Udostępnij:

Aplikacja służąca do katalogowania i uruchamiania z jednego miejsca gier z powiązanych sklepów cyfrowych, GOG Galaxy 2.0, otwiera się na nowego partnera. Jest nim Epic Games Store.

Dzięki oficjalnej integracji gry zainstalowane / zakupione w cyfrowym sklepie Epic będzie można włączyć do katalogu na GOG Galaxy 2.0 (wcześniej było to możliwe przez rozwiązanie nieoficjalne). Platforma Epic Games cieszy się coraz większą popularnością, w czym niemały wkład mają darmowe, oferowane co tydzień gry, jak i duża liczba tytułów ukazujących się na premierę wyłącznie na EGS.

GOG Galaxy 2.0 pozwala katalogować i zarządzać kolekcją naszych gier z powiązanych sklepów, w tym Steam, GOG, Origin, uPlay, Microsoft Store itp.

📢 Announcement 📢



GOG GALAXY 2.0 is now enhanced with @EpicGames official integration!



Welcome on board 💜 pic.twitter.com/l8cRFnvKLu — GOG GALAXY 2.0 (@GOGGalaxy) July 20, 2020

Plusem aplikacji GOG jest to, że pozwala nam na uruchomienie całej biblioteki gier z różnych sklepów, ale z jednego miejsca.

Musimy co prawda posiadać zainstalowane launchery innych dostawców, ale po odpaleniu GOG Galaxy 2.0 nie musimy z nich korzystać w ogóle.

GOG Galaxy na Windowsa i macOS-a możecie pobrać w naszym katalogu oprogramowania.

Epic Games Launcher na Windowsa jest dostępny w naszym katalogu oprogramowania.