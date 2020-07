Pobierz program

GOG Galaxy to całkowicie opcjonalny program do obsługi gier zakupionych na platformie cyfrowej GOG.com. Narzędzie umożliwia przeprowadzanie takich operacji, jak kupowanie, pobieranie i instalowanie gier, a następnie pozwala na ich uruchamianie.

Wszystkie gry dostępne na platformie GOG.com są pozbawione zabezpieczeń, więc można je uruchamiać w trybie offline (bez dostępu do internetu). Dodatkowo nic nie stoi na przeszkodzie, by stworzyć kopię zapasową pliku instalacyjnego i umieścić ją na dowolnym nośniku (np. płycie, zewnętrznym dysku twardym czy karcie pamięci).

Ciekawą opcją, którą oferuje GOG Galaxy jest możliwość przywrócenia gry do wcześniejszej wersji po zainstalowaniu aktualizacji. Niektóre łatki mogą bowiem przynieść więcej szkody niż pożytku. Sporadycznie zdarza się, że po ich wgraniu dana produkcja działa po prostu dużo gorzej (animacja traci na płynności, a niektóre funkcjonalności nie są już dostępne). Aby uchronić się przed takimi nieprzyjemnościami można całkowicie wyłączyć automatyczne aktualizacje.

Program zawiera funkcję cross-play, która pozwala na wspólną rozgrywkę w tej samej grze posiadaczom wydania z GOG.com i Steama. Twórcy GOG Galaxy zadbali również o to, by gracz miał dostęp do sieciowego matchmakingu, osiągnięć i rozmaitych statystyk związanych z poszczególnymi tytułami. Nie mogło ponadto zabraknąć opcji społecznościowych, takich jak czat i lista znajomych, których można zaprosić do wspólnej zabawy.

GOG Galaxy charakteryzuje się przejrzystym, bardzo czytelnym i pomysłowym interfejsem użytkownika. Wszystkie gry cyfrowe, które znajdują się na naszym koncie, zostały przedstawione w formie pudełek rozmieszczonych na półkach. Na uwagę zasługuje również fakt, że aplikacja zawiera także wyszukiwarkę, która okazuje się bardzo przydatna w momencie, gdy posiadamy dużą liczbę gier w swojej kolekcji.