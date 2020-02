GOG.com pokazuje, że gracze są ważniejsi niż biznes i podejmuje ryzykowną decyzję

Platforma GOG, jako że nie wykorzystuje żadnego systemu DRM i oferuje wiele binarek pod Linuksa, jest niewątpliwie jedną z ulubionych wśród użytkowników dobrychprogramów. (Tak, czytamy komentarze). Teraz powinna zaplusować dodatkowo. Zaktualizowano właśnie politykę zwrotów, która ostatecznie okazuje się wręcz niezwykle liberalna.

Po aktualizacji, każda gra zakupiona na GOG może być zwrócona w przeciągu aż 30 dni. Nie ma jednocześnie żadnych ograniczeń w kwestii czasu zabawy. Tak korzystne dla klienta warunki są, nie bójmy się tego słowa, ewenementem w skali światowej. Przykładowo, konkurencyjny Steam pozwala zwrócić gry jedynie przez okres 14 dni, i to w dodatku tylko te, w których masz mniej niż 2 godz. łącznego czasu zabawy na liczniku. Tak samo Sklep Epic Games.

Nietrudno zauważyć, że miesięczny okres zwrotu bez limitu czasowego to zaproszenie dla wszelkich cwaniaków, którzy mogą podjąć próby oddawania gier ukończonych. Co na to GOG? Twierdzi, że wierzy w uczciwość graczy, aczkolwiek apeluje przy tym o wyrozumiałość dla twórców i zastrzega sobie prawo do odmowy przeprowadzenia zwrotu, bez podania przyczyny.

We always believed in a 'gamers-first’ approach and with this voluntary update to our Refund Policy you can get a full refund up to 30 days after purchasing a product, even if you downloaded, launched, and played it.



