GOM Mix Pro to godne polecenia i proste w obsłudze narzędzie do amatorskiej edycji oraz montażu materiałów wideo. Dzięki niemu bez zbędnego wysiłku przygotujemy efektowny filmik zawierający profesjonalne efekty i animacje przejść.

Praca z aplikacją odbywa się w oparciu o bibliotekę multimediów, którą tworzy użytkownik dodając do niej krótkie filmiki, zdjęcia czy ścieżki dźwiękowe. Do montażu wykorzystywana jest oś czasu dysponująca kilkoma ścieżkami na poszczególne multimedia, które można ze sobą przeplatać. W ręce użytkownika trafia ponadto zestaw narzędzi, dzięki którym może on wzbogacić swoją amatorską produkcję o wiele ciekawych elementów.

GOM Mix Pro dysponuje m.in. opcją dodawania do wideo napisów i niewielkich grafik, efektownych szablonów z animacjami, różnego typu efektami powiększania i przemieszczania kadru, wzbogacania materiały ramkami i różnego typu motywami graficznymi. Nie zabrakło również filtrów graficznych do manipulowania podstawowymi atrybutami obrazu czy animacjami przejść zdjęć i klipów.

Narzędzie wspiera na wejściu multimedia i grafikę w większości najpopularniejszych formatów. Gotowy projekt może być wyeksportowany do plików MP4, OGM lub FLV z wykorzystaniem wielu opcji konfiguracyjnych odnoszących się m.in. do jakości wyjściowego klipu, rozdzielczości, wykorzystywanych filtrów i kodeków AV itp. GOM Mix Pro umożliwia również transfer stworzonych materiałów do YouTube'a, Google Drive'a oraz Facebooka.

