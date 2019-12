08.10.2015 13:25 • Recenzja do wersji 2.2.71.5231

Co to w ogóle jest!!!!!!?

Zainstalowałem oprogramowanie aby otwierać pliki MP4, nie dość, że program tego nie potrafił to jeszcze zainstalował na komputerze jakieś złośliwe oprogramowanie!!! Po instalacji programu zmieniły się ustawienia w Firefoxie pomimo, że nie zezwoliłem na żadne zmiany oprócz tego w tle zaczęły uruchamiać się jakieś dziwne pliki .exe!!! Próbowałem się ratować odcinając internet oraz wyłączając komputer ... niestety widocznie nie zdążyłem :((( efekt taki, że komputera nie da się już uruchomić, zawiesza się na logo startowym.



Czeka mnie teraz pewnie cały dzień aby jakoś odzyskać sprawność i władzę nad komputerem, jak się nie uda, to będę musiał zrobić formata :(((



ŻENADA!!! Jak możecie promować takie programy i udawać, że wszystko jest ok.