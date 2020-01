27.08.2010 12:43 • Recenzja do wersji 0.4.5

To malutkie narzędzie przyda się każdemu, kto lubuje się w monitorowaniu, podkręcaniu czy modyfikowaniu parametrów zainstalowanej w komputerze karty graficznej. Na dosłownie dwóch zakładkach zostaniemy zarzuceni informacjami o naszej karcie. Od modelu, poprzez proces technologiczny w jakim została wykonana, po wersję sterownika jaką mamy zainstalowaną w naszym systemie. Jednak to nie wszystko, jeśli nasza karta jest wyposażona w odpowiednie sensory, to uzyskamy informację na temat bieżącej temperatury układu, taktowaniu GPU czy pamięci, a nawet o prędkości wentylatora w danej chwili czy temperaturze płytki PCB! Na dodatek wszystkie te dane możemy w łatwy sposób zapisać w postaci pliku tekstowego.



GPU-Z to mały i lekki program podający jak na tacy dane na temat zainstalowanej karty graficznej. Jeśli chcesz wiedzieć o swojej karcie wszystko, musisz go mieć.