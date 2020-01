GParted 1.1.0-1

Co któraś wersja potrafi mieć problemy z uruchomieniem.

27.06.2014 15:42 • Recenzja do wersji 0.18.0-2

Program robi to do czego jest stworzony: umożliwia szeroko pojęte zarządzanie partycjami dysku i robi to bardzo dobrze. Skutecznie pomaga przy uszkodzeniach systemu plików na kartach pamięci, pendrive'ach i odtwarzaczach MP3/MP4. Zdarzyły się wersje, które po nagraniu na płytkę nie chciały się prawidłowo uruchamiać.