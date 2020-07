GS-Base 16.1.5

Pobierz p​rogram

GS-Base to rozbudowany, ale łatwy w obsłudze program bazodanowy polskiego autorstwa. Umożliwia tworzenie baz, z nieograniczaną ilością rekordów, w których każdy z nich zawiera do 2047 pól (tekstowych, numerycznych, z obiektami OLE itp.).

Aplikacja posiada możliwość tworzenia bardzo dużych (do 12 mln rzędów) i jednocześnie szybkich tabel przestawnych oraz kreowania pól obliczeniowych, udostępniających ok. 300 formuł, w tym także złożone wyszukiwanie między tabelami. Ponadto potrafi w pełni wykorzystać wszystkie dostępne rdzenie procesora do obliczeń i wyszukiwań, wysyłać e-maile ze spersonalizowanymi załącznikami i treścią, a także drukować tabele, formularze, listy i dowolne etykiety.

GS-Base oferuje funkcje zapisu danych do szablonów HTML i do plików PDF, obsługuje rożne warianty plików DBF oraz daje możliwość synchronizacji baz danych używanych przez różnych użytkowników.

