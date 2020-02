GTA 6. Przewrót wśród twórców. Założyciel Rockstar i autor serii opuszcza firmę po 21 latach

Udostępnij:

W roku 1998 bracia Dan i Sam Houserowie założyli Rockstar Games, firmę będącą jednym z największych wydawców gier wideo, słynącą przede wszystkim z serii Grand Theft Auto. Dan Houser był scenarzystą większości tytułów z serii GTA, a także obydwu części Read Dead Redemption, a przy okazji producentem i dyrektorem kreatywnym firmy. Po ponad 21 latach spędzonych w Rockstar, Houser postanawia odejść.

Współzałożyciel legendarnego studia pozostanie w nim do 11 marca 2020, a później będzie mógł zająć się nowymi wyzwaniami. Na razie jednak Houser nie podzielił się swoimi planami na przyszłość.

GTA V, fot. ShadowKnight104 / Xbox DVR

Houser jest kolejnym po Leslie Benziesie (odszedł w 2016) oraz Davidzie Jonesie (pożegnał się z Rockstar w 2000) kluczowym pracownikiem firmy, który poszedł we własną stronę. Tym razem jednak, w przeciwieństwie do sądującego się o 150 milionów dolarów niewypłaconych tantiemów Benziesa, wygląda na to, że Houser rozstaje się z firmą polubownie.

Informację o odejściu Housera potwierdził koncern Take-Two Interactive, do którego należy Rockstar Games. Jego brat, Sam, pozostanie szefem firmy.

Sam Houser (drugi z prawej) na rozdaniu nagród BAFTA Games Award, fot. Getty Images

Ostatnim wydanym przez Rockstar Games tytułem, za który odpowiedzialny był Dan Houser, był Red Dead Redemption 2. Gra szybko otrzymała miano betsellera, a dane ze stycznia 2020 wykazały, że sprzedało się jej 26,5 milionów egzemplarzy. Tytuł ten wyznaczył nowe standardy graficzne, jak i technologiczne na konsolach, chociaż nie miał fortunnego startu na PC, gdzie trapiły go różnego rodzaju usterki przez długie miesiące.

Red Dead Redemption 2, fot. r00krys / Xbox DVR

Wieści o odejściu Dana Housera z Rockstar Games wpłynęły negatywnie na akcje Take-Two, których wartość natychmiastowo spadła o 5 procent. Współzałożyciel Rockstar opuszcza studio w trakcie prac nad GTA VI (o którym mocno spekuluje się od dłuższego czasu) – ciekawe, jak ta decyzja wpłynie na cały projekt. Jeśli natomiast czujecie się zainteresowani, imponujące, growe CV Housera można podejrzeć pod tym adresem.