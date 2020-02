GTA IV powraca na Steam bez trybu multiplayer. Gra zniknęła z winy Microsoftu

Udostępnij:

W styczniu GTA IV zniknęło ze sklepu Steam. Dzisiaj Rockstar Games poinformowało że produkcja powróci do sprzedaży. Tym razem będzie to jednak inna wersja - Grand Theft Auto IV: Complete Edition, czyli ze wszystkimi dodatkami, ale niestety bez trybu multiplayer.

GTA IV powraca w nowej, ale okrojonej wersji na Steam. Ze względu na zmiany w regulaminie serwisu i problemy z usługą Games for Windows Live gra zniknęła ze sprzedaży w styczniu. Sytuacja była jednak tymczasowa, a teraz już wiadomo co dalej i przede wszystkim, co się zmieni.

GTA 4 powraca na Steam, ale bez trybu multiplayer

Z gry zniknie platforma Games for Windows Live, a przy tym GTA IV utraci tryb multiplayer oraz sieciowe rankingi. Tymczasowo znikną także stacje radiowe RamJam FM, Self-Actualization FM oraz Vice City FM. Jedną z niewielu pozytywnych wiadomości będzie zachowana kompatybilność nowej wersji gry ze starymi plikami zapisu.

Nowa wersja, czyli Grand Theft Auto IV: Complete Edition trafi na serwery Steama 19 marca. Zastąpi standardową edycję, a więc gracze, którzy nie zakupili wcześniej dodatków, otrzymają je teraz w gratisie w ramach zadośćuczynienia. Aktualizacja dla graczy posiadających standardową wersję będzie wymagać pobrania 6 GB plików, oraz 22 GB w przypadku posiadaczy Episodes From Liberty City.