GZDoom 4.4.2

Doom to legenda i co by nie mówić o współczesnych trójwymiarowych odsłonach serii, dwie pierwsze części pozostaną na zawsze w sercach miłośników strzelanek. Pojawiły się one jednak pierwotnie dla systemu DOS i obecnie ich uruchomienie nie jest takie wcale super proste. Tutaj z pomocą przychodzi GZDoom, czyli darmowa modyfikacja oryginalnego silnika, usprawniająca podstarzałe już przecież hity FPS sprzed lat.

Kompatybilność z nowszymi systemami operacyjnymi to jedno, ale pod podszewką zaszło dużo więcej zmian. Jest przede wszystkim wybór wyższych rozdzielczości. Na pierwszy rzut oka da się tego nie zauważyć, lecz etapy mogą wykorzystywać dużo bardziej zaawansowane geometrycznie kształty. Popracowano nad realistycznym i dynamicznym oświetleniem oraz efektami z tym związanymi. Bezpośrednio z poziomu opcji w menu gry dostajemy dostęp do licznych ustawień grafiki, dźwięku czy zabawy.

Nie każdy wychowany na współczesnych pozycjach FPP gracz od razu odnajdzie się w dynamicznej, nieco chaotycznej akcji, którą wypromowały Doomy i późniejsze wariacje utrzymane w klimatach fantasy. Dla nich pojawia się tutaj możliwość korzystania z automatycznych zapisów, zaś w opcjach rozgrywki do dyspozycji oddana zostaje im cała paleta ułatwień, włącznie z nieskończoną amunicją lub dowolnym rozglądaniem się, czego nie było w oryginale. Do tego doszło m.in. skakanie i poruszanie się w kucki.

Uwaga!

W tej wersji do zabawy nie jest potrzebny program DOSBox, bo wszystko działa pod Windowsem. Wymagane jest za to dogranie plików z rozszerzeniem WAD, które zawierają dane gier Doom, do katalogu głównego GZDoom i wybranie ich z listy na starcie. Obsługiwane są pliki z darmowej edycji shareware hitu, jak również edycji demo gier Heretic czy Hexen na tym samym silniku, plus naturalnie różne fanowskie mapy.