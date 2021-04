Gadwin PrintScreen 6.5.0

06.12.2010 14:46 • Recenzja do wersji 4.5

Jest to najbardziej pożyteczny program jaki widziałem. Zadziwia swoja lekkością, szybkością działania, możliwością wyboru formatu zapisu, folderu w którym zapisywane będą zdjęcia, zmiana nazwy i innymi opcjami.



Program służy do tego do czego go stworzono i niczego więcej.

Pomaga mi w pisaniu poradników dla ludzi którzy nie chcą przyswajać wiedzy :)



Zdjęcia są dobrej jakości (kwestia gustu?? )



Polecam wszystkim.