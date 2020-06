Pobierz progra​m

Game Dev Tycoon to strategia ekonomiczna, w której wcielamy się w szefa ekipy zajmującej się tworzeniem gier wideo.

To wcale nie jest takie proste!

Wydawać by się mogło, że praca nad grami to sama przyjemność. W istocie mamy do czynienia z naprawdę ciężką, żmudną pracą, o czym zresztą można przekonać się w Game Dev Tycoon.

Na samym początku rozgrywki zakładamy firmę produkującą gry w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. Nie są to więc czasy, w których dysponujemy zaawansowanymi technologiami, niemniej do naszej dyspozycji oddano sporo narzędzi umożliwiających przygotowanie własnego dzieła.

Game Dev Tycoon pozwala na odtworzenie historii branży gier wideo. Będziemy tworzyć najlepiej sprzedające się gry, opracowywać nowe rozwiązania, wymyślać kolejne gatunki, a nawet opracowywać coraz bardziej zaawansowane silniki graficzne.

Łyk historii

Za sprawą Game Dev Tycoon dowiemy się, jak zmieniała się branża gier komputerowych na przestrzeni lat. Sprawdzimy, które sprzęty do grania i w jakim okresie cieszyły się największym zainteresowaniem, a także w co graliśmy kiedyś i w co gramy dzisiaj.

Najważniejsze cechy:

strategia ekonomiczna

zajmij się tworzeniem gier w latach 80.

gra odtwarza historię branży elektronicznej rozgrywki

wymyślaj gatunki, pracuj nad silnikami graficznymi i nie tylko

grafika w rzucie izometrycznym

Minimalne wymagania sprzętowe Game Dev Tycoon: