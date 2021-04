Pobierz progr​am

Game Fire to bezpłatne oprogramowanie do optymalizowania systemu operacyjnego pod kątem gier komputerowych.

Narzędzie wpływa na przyśpieszenie uruchamiania i działania gier komputerowych, zwiększając płynność oraz stabilność podczas grania. Optymalizuje najważniejsze zasoby systemowe, w tym m.in.: procesor, system operacyjny, pamięć operacyjną i wirtualną.

Obsługa programu nie należy do najtrudniejszych. Wystarczy nacisnąć odpowiedni przycisk uruchamiający specjalny tryb, który dezaktywuje niepotrzebne usługi systemu i inne jego elementy, optymalizując przy tym pracę procesora i pamięci operacyjnej, a także zwiększając ich wydajność podczas grania.

Program wyświetla informacje o dokładnym użyciu zasobów procesora, systemu operacyjnego, pamięci operacyjnej i wirtualnej. Posiada również możliwość przywrócenia wszystkich ustawień do poprzedniego stanu, a także oferuje dostęp do menedżera zarządzania wszystkimi aplikacjami działającymi w tle. Na szczególną uwagę zasługuje również dodatkowe narzędzie służące do defragmentacji plików powiązanych z grami komputerowymi. Przyśpiesza ono uruchamianie gier oraz programów zainstalowanych na dysku twardym.

