GameRanger to aplikacja kliencka serwisu o tej samej nazwie, który umożliwia graczom z całego świata wyszukiwanie towarzyszy do wspólnej rozgrywki. Oferuje ona także przydatne w trybie wieloosobowym funkcje czatu i komunikatora dźwiękowego.

Aplikacja dla graczy ceniących rozgrywkę online

Program nie należy do skomplikowanych, nawet pomimo braku polskiej wersji językowej. Oferuje możliwość łatwego i sprawnego wyszukiwania graczy chcących wspólnie zagrać w jedną z kilkudziesięciu obsługiwanych gier. GameRanger pozwala tworzyć wirtualne pokoje w trybie hosta, jak również dołączać do wspólnych rozgrywek utworzonych przez inne osoby. Po uruchomieniu programu wyświetlana jest lista pokojów dla najpopularniejszych gier i oferowana możliwość dołączenia do wybranego z nich (o ile są jeszcze wolne miejsca).

Wsparcie dla wielu popularnych gier

Jak już zostało wspomniane GameRanger wspiera kilkadziesiąt popularnych tytułów. Aby dołączyć do wspólnej zabawy w danej grze konieczne jest, aby była ona zainstalowana na naszym komputerze. Jeśli aplikacja jej nie znajdzie, użytkownik może samodzielnie wskazać jej lokalizację na dysku komputera. Wśród obsługiwanych gier wymienić należy: Age of Empires, Baldur's Gate, Battlefield, Call of Duty, Colin McRae Rally, Command & Conquer, Diablo, Empire Earth, FIFA, Heroes of Might & Magic, Medal of Honor, Need for Speed, Quake, The Settlers, Worms i wiele, wiele innych. Pełną listę wspieranych tytułów znaleźć można na stronie producenta.

Komunikacja tekstowa i audio

Wraz z GameRanger dostarczany jest prosty komunikator z wbudowaną wyszukiwarką znajomych. Umożliwia on prowadzenie konwersacji w formie wiadomości tekstowych, jak również rozmowy głosowe, niezwykle przydatnych podczas wspólnej rozgrywki.

Kluczowe cechy GameRanger: