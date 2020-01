Games for Windows Live wciąż zbiera swoje żniwo. GTA IV musiało zniknąć ze Steam

Udostępnij:

Ostatnio fani oburzyli się po zniknięciu GTA IV z oferty platformy Steam. Jeśli ktoś kupił przedostatnią część hitu Rockstara, może czuć się bezpiecznie. Zapominalscy, którzy wciąż mają ten tytuł na swojej liście do nadrobienia, mogą czuć się poszkodowani.

Gra niespodziewanie i bez żadnego wyjaśnienia zniknęła z ekosystemu Valve. Do tej pory nie mieliśmy oficjalnego stanowiska. Można było tylko gdybać, jakie powody stoją za wycofaniem produkcji. Sprawa licencji na elementy użyte w grze (zwykle w takich przypadkach chodzi o udźwiękowienie), może problemy techniczne po stronie Valve lub Rockstara. Nic z tych rzeczy.

Microsoft, tłumacz się!

Żywot niewypału, jakim był Games for Windows Live, skończył się w 2013 roku. W 2008 roku, kiedy swoją premierę miało GTA IV, część wydawców decydowała się na implementację ekosystemu Microsoftu. Nie sądzili że tak szybko upadnie. Gdyby Rockstar był w posiadaniu magicznej kuli, pewnie odpuściłby Games for Windows Live, ale stało się inaczej. Niekiedy gry potrzebują dwóch ekosystemów. Na przykład tytuły EA mimo kupna na Steam i tak trzeba dodatkowo aktywować przez Origin. GTA IV ma podobny mechanizm.

Nie zrozumcie mnie źle, nie chodzi wcale o uniemożliwienie rozgrywki. Gra zniknęła ze Steam, ale tylko jako pozycja do zakupu. Jeśli już ją macie przypisaną do swojego konta Steam, to wciąż możecie się bawić w GTA IV. Opisywany przypadek polega na tym, że nie można już wygenerować kluczy do nowych kopii gry.

Przynajmniej da się pograć. O ile już macie GTA IV

Same problemy z rozruchem nie dotyczą GTA IV. Wiele gier w poprzednich latach otrzymała łatki, które umożliwiają pogranie po wygaśnięciu usługi usuwając jej integrację, albo chociaż pozwalają na użycie profilu offline, który w pewnych przypadkach można ciągle obsługiwać w usłudze Microsoftu mimo zamknięcia ekosystemu. Instalatory GfWL są wciąż gotowe do pobrania. Niestety z GTA IV nie jest tak prosto.

Jak można przeczytać na The Verge, firmy pracują już nad rozwiązaniem sytuacji. Obecna stagnacja nie jest im na rękę. Miejmy nadzieję, że GTA IV znów wróci do obiegu w sklepie Steam. Zawsze możecie zaopatrzyć się też w już wcześniej wygenerowane klucze do Steam, które jeszcze dostaniemy w różnych sklepach internetowych czy na portalach aukcyjnych.