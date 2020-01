Gamingowa piramida chłodzona cieczą. Polski PC Hiro jak z Gwiezdnych Wrót

Udostępnij:

Styl jest coraz ważniejszy dla entuzjastów komputerów. Jedni lubią stonowane eleganckie zestawy, może z odrobiną podświetlenia, inni odjechane stylizacje PC. Zdecydowanie do tej drugiej grupy zalicza się nowość marki Hiro w ofercie NTT System.

Podstawą tak nietuzinkowego prezentowania się komputera Hiro Pyramid jest obudowa firmy AZZA Technologies z linii Pyramid. Dzięki niej PC Hiro Pyramid przyciąga wzrok i może kojarzyć się np. ze statkiem kosmicznym z Gwiezdnych Wrót, w których egipskie zabytki były tak naprawdę gwiezdnymi pojazdami obcych ras. Firma w swoim komunikacie wspomina też o inspiracji piramidą w Luwrze.

Prawie najwyższych lotów piramida

Na ciężkim do spotkania wyglądzie nie kończą się interesujące cechy Hiro Pyramid. To dedykowana do gier maszyna bardzo wysokiej klasy. Można kupić jeszcze mocniejszy procesor z użytej linii czy kartę graficzną, ale to i tak prawie najmocniejsze podzespoły, jakie można nabyć, mając na uwadze części dla zwykłych śmiertelników, a nie do stacji roboczych. Mając komputer z ośmiordzeniowym procesorem Intel Core i7-9700KF, grafiką GeForce RTX 2080 czy 32 GB DDR4, trudno wybrzydzać.

fot. materiały prasowe NTT System

W komputerze Hiro widać polskie wpływy nie tylko przez pryzmat firmy składającej zestaw. Chłodzenie wodne i zasilacz to produkty polskiego SilentiumPC (tak, robione w Azji, ale sama firma jest niewątpliwie polska). Poza tym postawiono na Gigabyte (a w zasadzie submarkę Aorus), Adata i G.Skill. Pełna specyfikacja prezentuje się następująco:

Procesor: Intel Core i7-9700KF

Chłodzenie procesora: SilentiumPC Navis EVO ARGB 360

Płyta główna: Gigabyte Z390M AORUS

Karta graficzna: Gigabyte GeForce RTX 2080 8GB Aorus X-

RAM: 32GB (4x 8GB) DDR4 G.Skill Trident Z RGB 3200MHz CL16

Nośnik danych: SSD Adata XPG SX6000 1TB M.2

Karty sieciowe: Intel WiFi ac, Intel Gigabit Ethernet

Obudowa: Azza Pyramid (58 x 49 x 49 cm)

Zasilacz: 750W SilentiumPC Supremo FM2